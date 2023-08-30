فلة الجزائرية لأسماء لمنور :” الفنان لازم يكون وسيلة للسلام و ميدخلش فالسياسة”

2023-08-30 / 17:55
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نجلاء مزيان : هبة بريس

هاجمت الفنانة الجزائرية فلة النجمة المغربية أسماء لمنور بسبب رفضها الغناء في الوقت الحالي بالجزائر.

وانتقدت الفنانة الجزائرية تصريحات النجمة المغربية عبر آخر ظهور إعلامي لها قائلة:”الفنان لازم يكون وسيلة للسلام ميدخلش فالسياسة، غلطت غلطة كبيرة هنا، وحطت نفسها فموقف مكانش لازم، لأن الفنان لازم يكون وسيلة للتصالح بين الشعوب”.

وجدير بالذكر أن الفنانة المغربية أسماء لمنور صرحت خلال حلولها ضيفة على برنامج “مراحل” مع الإعلامي علي العلياني، -صرحت- أنها لن تستطيع الغناء أو إحياء السهرات في الوقت الحالي بالجزائر.”

زكشفت الفنانة المغربية أن قرارها جاء لعدة أسباب، في إشارة منها إلى الخلافات التي تفتعلها الدولة الجارة، و كذا الاستفزازات المتتالية التي تقدم عليها في كل فرصة أتيحت لها.

هذا و قالت لمنور: بصراحة لا أقبل الغناء في الجزائر، على أماني كبيرة جدا أن يصلح الله الحال”،مضيفة :”لأني شفت كدا تجربة من أعلى سدة بالبلاد إلى أصغرها لإصلاح الوضع بكل سلم ومحبة، لكن لما تمد اليد للصلح و تقابل بأشياء مالها طعمة”.

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