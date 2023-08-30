بالأسماء.. العصبة الاحترافية تسرح 39 لاعبا بسبب نزاعاتهم مع الأندية

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن اللجنة الوطنية لفض النزاعات قد أصدرت مجموعة من القرارات الخاصة بالملفات الاستعجالية المتعلقة بالشق الرياضي للنزاعات المعروضة على انظارها خلال الفترة ما بين 01 يوليوز الى 29 غشت 2023.

و حسب بلاغ العصبة، فقد قضت اللجنة بتسريح 39 لاعبا ورفض 03 ملفات لعدم استيفاءها للشروط القانونية في حين عرفت 7 ملفات تنازل الأطراف بعد اللجوء لتحكيم اللجنة.

وفيما يلي لائحة اسماء اللاعبين الذين تم تسريحهم من طرف اللجنة:

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