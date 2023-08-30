الكرملين‭:‬ حادث تحطم طائرة بريجوجين ربما كان مدبرًا

2023-08-30 / 15:42
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هبة بريس - وكالات

قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن التحقيق الذي يجري في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة رئيس مجموعة فاغنر العسكرية يفجيني بريجوجين وتسعة آخرين الأسبوع الماضي يأخذ في الاعتبار احتمال أن يكون الأمر مدبرًا.

وتابع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “من المؤكد أن روايات مختلفة تؤخذ في الاعتبار، من بينها رواية -تعرفون ما نتحدث عنه- لنقل، عمل مدبر”.

وردًّا على سؤال عن ما إذا كانت المنظمة الدولية للطيران المدني ستحقق في الحادث، قال بيسكوف إن الملابسات جعلت الأمر مختلفًا، محذرًا في الوقت ذاته من أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى نتائج رسمية بشأن ما حدث بالضبط.

وأضاف “دعونا ننتظر نتائج التحقيق الروسي”.

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