البطل المغربي ابراهيم ادوبيهي ينتزع ذهبية بالبطولة العربية ل “لموي تاي” بطرابلس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكن البطل المغربي الواعد إبن جماعة أورير ضواحي أكادير” ابراهيم ادوبيهي” المنتمي لجمعية الرياضية ٱسود أورير للألعاب القتالية، من إنتزاع ميدالية ذهبية ضمن البطولة العربية لرياضة “الموي تاي” للشباب بالعاصمة الليبية طرابلس.

وتعد المرة الاولى التي يشارك فيها هذا الشبل من أسود الأطلس، ضمن البطولة العربية ، بعدما سبق وان توج بعدد من البطولات المحلية و الجهوية و الوطنية بالمغرب، و فاز فيها بالعديد من الميداليات.

و علق الاستاذ “يوسف الحمراوي” رئيس جمعية أسود أورير “Association lions Aourir” على هذا الفوز الذي حققه إبن الجمعية الرياضية بالعاصمة الليبية طرابلس بالقول “نحن فخورون بالبطل إدوبيهي فخر أورير، و أضاف أن هذا الإنجاز التاريخي مهدى للمغاربة ملكا و شعبا، باعتبار أنه هو أول لاعب من جهة سوس يمثل المغرب في هذه البطولة العربية، ويفوز بالميدالية الذهبية في المواي تاي”.

واختتمت فعاليات البطولة العربية للمواي تاي للشباب التي تحتضنها العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية، وذلك بتنظيم وإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي. إذ شارك في البطولة منتخبات الشباب لـ15 دولة عربية هي:(ليبيا، الإمارات، سوريا، المغرب، العراق، فلسطين، الأردن، البحرين، مصر، اليمن، لبنان، الكويت، موريتانيا، الجزائر، وتونس).

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