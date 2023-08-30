المغرب: نتابع عن كثب تطور الوضع في الجمهورية الغابونية

2023-08-30 / 15:20
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هبة بريس

أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء 30 غشت، أن المملكة المغربية تتابع عن كثب تطور الوضع في الجمهورية الغابونية.

وأضاف البلاغ أن “المملكة المغربية تؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وطمأنينة ساكنته”.

وأوضحت الوزارة أن “المغرب يثق في حكمة الأمة الغابونية، وقواها الحية ومؤسساتها الوطنية، للسير قدما نحو أفق يتيح العمل من أجل المصلحة العليا للبلد، وصون المكتسبات التي تحققت والاستجابة لتطلعات الشعب الغابوني الشقيق”.

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تعليق واحد

  1. مسكين ملكنا العزيز اين يقضي عطلته مستقبلا وهي المكان المفضل لديه منذ كان طفلا

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