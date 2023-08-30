الغابون.. العسكريون يقيلون الرئيس بونغو ويعلنون قرب اختيار قائد جديد

2023-08-30 / 14:51
1
هبة بريس - وكالات

صرح الجنرال بريس أوليغي نغويما، قائد الحرس الجمهوري في الغابون بأن الرئيس علي بونغو أونديمبا أقيل من منصبه لكنه سيحتفظ بجميع حقوقه المدنية.

وقال نغويما، الذي يعد زعيما للانقلاب العسكري الذي أطاح ببونغو صباح اليوم الأربعاء، في حديث لصحيفة “موند” الفرنسية ردا على سؤال عن مصير بونغو: “كان (علي بونغو) رئيسا للغابون. وهو (الآن) متقاعد ويتمتع بجميع حقوقه. هو مواطن غابوني عادي مثل أي شخص آخر”.

وحسب الجنرال، فإن بونغو لم يكن يحق له الترشح لولاية ثالثة، فقرر الجيش تحمل مسؤولية عزله من السلطة.

وأشار نغويما إلى أن مسألة السلطة في الغابون، سيحسمها مجلس للجنرالات، مضيفا أنه لا يعتبر نفسه رئيسا للدولة.

وقال: “لا اتحدث عن نفسي بعد، ولا أفكر في أي شيء بعد. ستكون هناك مناقشة سنجريها مع جميع الجنرالات. نعقد اجتماعا في الساعة 14.00 بهدف التوصل إلى توافق في الآراء. سيعبر الجميع عن أفكارهم، وسنختار الأفضل منها، وكذلك سنتخار اسم الشخص الذي سيقود الفترة الانتقالية”.

وأعلن الجيش الغابوني، صباح الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة وحل مؤسسات الدولة، وذلك فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات عن إعادة انتخاب بونغو رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات.

وفي وقت سابق اليوم وضعت السلطات الجديدة الرئيس بونغو قيد الإقامة الجبرية، واعتقلت أحد أبنائه وعددا من كبار المسؤولين بتهم مختلفة، منها الخيانة العظمى.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انقلاب الغابون.. البيت الأبيض: “الوضع مقلق جدا”

انقلاب الغابون.. البيت الأبيض: “الوضع مقلق جدا”

2023-08-30 / 17:49
Photo of انقلاب الغابون.. الاتحاد الإفريقي يعقد اجتماعا طارئا

انقلاب الغابون.. الاتحاد الإفريقي يعقد اجتماعا طارئا

2023-08-30 / 15:58
Photo of الكرملين‭:‬ حادث تحطم طائرة بريجوجين ربما كان مدبرًا

الكرملين‭:‬ حادث تحطم طائرة بريجوجين ربما كان مدبرًا

2023-08-30 / 15:42
Photo of روسيا: قلقون للغاية من الانقلاب العسكري في الغابون

روسيا: قلقون للغاية من الانقلاب العسكري في الغابون

2023-08-30 / 15:00
Photo of رئيس الغابون يطالب العالم والأصدقاء بالتحرك ضد اعتقاله

رئيس الغابون يطالب العالم والأصدقاء بالتحرك ضد اعتقاله

2023-08-30 / 14:00
Photo of قبل أربع سنوات.. انقلاب عسكري فاشل بالغابون دام لساعتين فقط

قبل أربع سنوات.. انقلاب عسكري فاشل بالغابون دام لساعتين…

2023-08-30 / 13:55
Photo of كان ملحقا عسكريا بسفارة بلاده في المغرب.. من هو قائد انقلاب الغابون?

كان ملحقا عسكريا بسفارة بلاده في المغرب.. من هو…

2023-08-30 / 12:48
Photo of الصين تدعو إلى “عودة فورية” للنظام في الغابون

الصين تدعو إلى “عودة فورية” للنظام في الغابون

2023-08-30 / 12:05
Photo of الغابون.. مظاهرات بالآلاف دعما للجيش بعد الإطاحة بالرئيس

الغابون.. مظاهرات بالآلاف دعما للجيش بعد الإطاحة بالرئيس

2023-08-30 / 11:12
Photo of دعوى قضائية ضد “برغر كينغ” بـتهمة “خداع الزبائن الجوعى”

دعوى قضائية ضد “برغر كينغ” بـتهمة “خداع الزبائن الجوعى”

2023-08-30 / 10:40

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق