تبادل العنف يقود شخصين أحدهما بلجيكي للاعتقال بالحسيمة

هبة بريس

أحالت مصالح الشرطة بالأمن الجهوي بالحسيمة على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء 29 غشت الجاري، شخصين أحدهما مواطن بلجيكي من أصول مغربية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح.

وكان المشتبه فيهما قد تبادلا العنف بالشارع العام بمدينة الحسيمة، بسبب خلافات عائلية خاصة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يسفر تدخل عناصر الشرطة عن توقيفهما معا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة أمس الثلاثاء.

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