الـPPS: “نستنكر الزيادات المتكررة والفاحشة في أسعار المحروقات”
جدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تنبيهَهُ الحكومةَ إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة، بسبب الغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، خاصة مع فترة الدخول التعليمي وما تَشهده من تَزايُدٍ لأعباء ونفقات الأسر المغربية.
واستنكر المكتبُ السياسي في بلاغ صدر عقب اجتماعه، الزيادات المتكررة والفاحشة في أسعار المحروقات، لأربع مرات خلال فترة الصيف فقط، بما يضربُ في الصميم القدرة الشرائية للمغاربة، كما استنكر استمرار شركات توزيع المحروقات في مراكمة الأرباح الخيالية دون أيِّ حسٍّ تضامني أو مواطناتي، وفي ظل صمت الحكومة، بما يؤكد سقوطها في تضارب المصالح، وأيضاً في تجاهلٍ تامٍّ لملاحظات مجلس المنافسة الذي لا زال الشعبُ المغربي، منذ سنوات، في انتظار معالجته للاختلالات الصارخة والممارسات الفاسدة التي تَسُودُ سوق المحروقات.
وأمام هذه الأوضاع المقلقة، يسجل المكتبُ السياسي خيبة أمله الكبيرة إزاء الصمت الــمُطْبِقِ وغير المقبول للحكومة، وضُعفها السياسي والتواصلي البَيِّن.
كما أعرب المكتب، عن استغرابه لتعنت الحكومة في رفضها التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة والتخفيف من وطأة الغلاء، وتشبثها فقط بدعم أرباب النقل من دون أيِّ جدوى اجتماعية، بما يُزَكِّي أنها في الواقع حكومةٌ في خدمة أجندة لوبيات المصالح. وفق بلاغ الحزب
14 تعليقات
فاش كنتي فحكومة الشلاهبية كنت مخيط فمك. ولا دخلوك للحكومة تقول العام الزين. انتهازي انت!
لأن الحكومة كلها صحاب الشكارة من الإنتهازيين الرأس ماليين لذلك لا يعيرون اهتماما لصرخات الشعب حيث لا يهمهم سوى نفخ ارصدتخم فقط
تستنكر كل هاته الزيادات المهولة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. المواطن المغربي دخل في دوامة مع هاته الزيادات المتكررة..
على الحكومة مراعاة الظروف الصعبة للمواطنين..
ارتفاع الأسعار أدى إلى تفكيك عدد من الأسر المغربية..
الشعب المغربي لم يعد قادرة على المسايرة مع هاته الزيادات المهولة..
اللهم إنا هذا لمنكر..
نريد تسقيف للأسعار وليس تحريرها ..
الى أين يستمر مسلسل الزيادات المهولة..
على الحكومة التدخل لوضع حد لهذه الخروقات..
الأحزاب السياسية كلها مسؤولة عن هاته الزيادات..
أين مجلس الأعلى للحسابات..
ماذا ستفعل لو كنت حاليا رئيس الحكومة. هل تخفض من هذه الارتفاعات. بالطبع لا. لن تستطيع. هاجم من يتحكم في هذا القطاع. تتكلمون عن ارتفاع الأسعار في المحروقات والشوارع مملوئة بالسيارات في المدن والقرى كاين إقبال. محطات الوقود مملوئة. ماتضحكوش علينا. شوف ليك شي موجة اركب علينا. هم اقهرتونا الزيادات. وانتم بضوركم اقعرتونا بتضخلاتكم الفاشلة.