الصين تدعو إلى “عودة فورية” للنظام في الغابون

هبة بريس - وكالات

دعت الصين، الأربعاء، المعنيين في الغابون إلى “العودة الفورية” للنظام الطبيعي في البلاد، مطالبة بضمان السلامة الشخصية للرئيس علي بونغو.

وقال متحدث الخارجية الصينية وانغ وينبن، في تصريحات للصحفيين، إن بكين “تتابع عن كثب تطورات الوضع في الغابون، وتدعو الأطراف المعنية إلى العمل من أجل مصلحة الشعب الغابوني”.

وأضاف: “تدعو الصين إلى العودة الفورية للنظام الطبيعي وضمان السلامة الشخصية لعلي بونغو”.

وصباح الأربعاء، ظهرت مجموعة من العسكريين عبر التلفزيون الحكومي وأعلنت السيطرة على السلطة في الغابون، بعد وقت قصير من تأكيد فوز الرئيس الحالي علي بونغو بولاية ثالثة بنسبة تجاوزت 67 بالمئة، وأعلنوا إلغاء الانتخابات التي أجريت السبت، وحل جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

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