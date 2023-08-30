الصين تدعو إلى “عودة فورية” للنظام في الغابون

2023-08-30 / 12:05
1
هبة بريس - وكالات

دعت الصين، الأربعاء، المعنيين في الغابون إلى “العودة الفورية” للنظام الطبيعي في البلاد، مطالبة بضمان السلامة الشخصية للرئيس علي بونغو.

وقال متحدث الخارجية الصينية وانغ وينبن، في تصريحات للصحفيين، إن بكين “تتابع عن كثب تطورات الوضع في الغابون، وتدعو الأطراف المعنية إلى العمل من أجل مصلحة الشعب الغابوني”.

وأضاف: “تدعو الصين إلى العودة الفورية للنظام الطبيعي وضمان السلامة الشخصية لعلي بونغو”.

وصباح الأربعاء، ظهرت مجموعة من العسكريين عبر التلفزيون الحكومي وأعلنت السيطرة على السلطة في الغابون، بعد وقت قصير من تأكيد فوز الرئيس الحالي علي بونغو بولاية ثالثة بنسبة تجاوزت 67 بالمئة، وأعلنوا إلغاء الانتخابات التي أجريت السبت، وحل جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كان ملحقا عسكريا بسفارة بلاده في المغرب.. من هو قائد انقلاب الغابون?

كان ملحقا عسكريا بسفارة بلاده في المغرب.. من هو…

2023-08-30 / 12:48
Photo of الغابون.. مظاهرات بالآلاف دعما للجيش بعد الإطاحة بالرئيس

الغابون.. مظاهرات بالآلاف دعما للجيش بعد الإطاحة بالرئيس

2023-08-30 / 11:12
Photo of دعوى قضائية ضد “برغر كينغ” بـتهمة “خداع الزبائن الجوعى”

دعوى قضائية ضد “برغر كينغ” بـتهمة “خداع الزبائن الجوعى”

2023-08-30 / 10:40
Photo of انقلاب الغابون.. من هو الرئيس علي بونغو؟

انقلاب الغابون.. من هو الرئيس علي بونغو؟

2023-08-30 / 10:29
Photo of نيويورك.. السلطات تسمح برفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت

نيويورك.. السلطات تسمح برفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات…

2023-08-30 / 10:20
Photo of انقلاب الغابون.. مستعمرة فرنسية سابقة غنية بالنفط و عضو في “أوبك”

انقلاب الغابون.. مستعمرة فرنسية سابقة غنية بالنفط و عضو…

2023-08-30 / 10:00
Photo of فرنسا: نتابع عن كثب الوضع في الغابون

فرنسا: نتابع عن كثب الوضع في الغابون

2023-08-30 / 09:50
Photo of القضاء الكندي يدين زكريا المومني ويقضي بأدائه غرامة مالية

القضاء الكندي يدين زكريا المومني ويقضي بأدائه غرامة مالية

2023-08-30 / 09:30
Photo of “مشكلة كبيرة”.. الاتحاد الأوروبي يعلق على انقلاب الغابون

“مشكلة كبيرة”.. الاتحاد الأوروبي يعلق على انقلاب الغابون

2023-08-30 / 09:23
Photo of انقلاب عسكري في الغابون عقب إعلان فوز الرئيس بونغو

انقلاب عسكري في الغابون عقب إعلان فوز الرئيس بونغو

2023-08-30 / 08:13

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق