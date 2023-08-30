نجوى كرم تعلن مشاركتها بمهرجان “تيميتار” بأكادير

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن مشاركتها في فعاليات مهرجان تيميتار الذي يقام كل سنة بمدينة أكادير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وحرصت شمس الأغنية اللبنانية على نشر “بوست” ترويجي لحفلها المحدد في 8 شتنبر 2023 بساحة الأمل بمدينة أكادير، مرفوق بتعليق جاء فيه :” موعدنا الجديد مع الجمهور المغربي الغالي.. في ساحة الأمل يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023..في مدينة أگادير بـ مهرجان تيميتار، المغرب”.

وجدير بالذكر أن النجمة اللبنانية أحيت مؤخرا حفل غنائي بمدينة الدار البيضاء رفقة نجوم العالم العربي ماجد المهندس، و كاظم الساهر و أصالة نصري.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0