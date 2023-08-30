نجوى كرم تعلن مشاركتها بمهرجان “تيميتار” بأكادير

2023-08-30 / 12:24
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن مشاركتها في فعاليات مهرجان تيميتار الذي يقام كل سنة بمدينة أكادير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وحرصت شمس الأغنية اللبنانية على نشر “بوست” ترويجي لحفلها المحدد في 8 شتنبر 2023 بساحة الأمل بمدينة أكادير، مرفوق بتعليق جاء فيه :” موعدنا الجديد مع الجمهور المغربي الغالي.. في ساحة الأمل يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023..في مدينة أگادير بـ مهرجان تيميتار، المغرب”.

وجدير بالذكر أن النجمة اللبنانية أحيت مؤخرا حفل غنائي بمدينة الدار البيضاء رفقة نجوم العالم العربي ماجد المهندس، و كاظم الساهر و أصالة نصري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نجلة عمرو دياب تحترف الغناء

نجلة عمرو دياب تحترف الغناء

2023-08-30 / 11:48
Photo of ملحمة الانتصار عمل وطني يجمع نجوم الفن في تكريم لإنجازات الملك محمد السادس

ملحمة الانتصار عمل وطني يجمع نجوم الفن في تكريم…

2023-08-29 / 17:31
Photo of الفنان أحمد سعد يطلق زوجته.. والأخيرة: “شكرا على أصلك الغير طيب”

الفنان أحمد سعد يطلق زوجته.. والأخيرة: “شكرا على أصلك…

2023-08-29 / 17:24
Photo of المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي يؤكد مشاركته في الدورة 20 لمهرجان مراكش

المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي يؤكد مشاركته في الدورة 20…

2023-08-29 / 13:16
Photo of في أول يوم مدرسة.. تامر حسني وبسمة بوسيل مع أبنائهما

في أول يوم مدرسة.. تامر حسني وبسمة بوسيل مع…

2023-08-29 / 10:50
Photo of اختارت التفرغ لأطفالها..صفاء حبيركو ضيفة برنامج “سوشل ستار”

اختارت التفرغ لأطفالها..صفاء حبيركو ضيفة برنامج “سوشل ستار”

2023-08-28 / 20:47
Photo of اختتام فعاليات النسخة الخامسة لمهرجان تغازوت بأطباق فنية متنوعة

اختتام فعاليات النسخة الخامسة لمهرجان تغازوت بأطباق فنية متنوعة

2023-08-28 / 17:46
Photo of مريم باكوش تعلن دخولها القفص الذهبي

مريم باكوش تعلن دخولها القفص الذهبي

2023-08-28 / 17:38
Photo of رئيس مقاطعة الحي المحمدي يثني على دور الساكنة في نجاح مهرجان ظاهرة المجموعات

رئيس مقاطعة الحي المحمدي يثني على دور الساكنة في…

2023-08-28 / 16:32
Photo of زوج فاطمة الزهراء لحرش يفاجئها في ذكرى ميلادها

زوج فاطمة الزهراء لحرش يفاجئها في ذكرى ميلادها

2023-08-28 / 13:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق