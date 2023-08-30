نجلة عمرو دياب تحترف الغناء

2023-08-30 / 11:48
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القسم الفني: هبة بريس

أعلنت جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، عن احترافها الغناء عبر تعاقدها مع شركة إنترسكوب الأميركية.

وعبرت جنا عن سعادتها وذلك خلال منشور لها على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، قالت فيه: “خمنوا من تعاقدت مع شركة انترسكو؟، لا أستطع وصف مدى سعادتي وحماسي لكوني جزء من هذا الفريق الشغوف والمذهل”.

كما وجهت الشكر لمديري الأعمال أشلي سايكس وآدم ميدجلي وأضافت “أنتظر مشاركتكم بالأغاني الخاصة بي وأبدأ مهنتي كمغنية”.

وتعتبر شركة “انترسكوب ريكوردز” من أهم شركات الإنتاج الموسيقية في الولايات المتحدة، وتعاقد معها العديد من النجوم مثل إيمينيم، ليدي غاغا، بيلي أيليش، أوليفيا رودريغو، كيندريك لامار، سيلينا غوميز وغيرهم.

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