الغابون.. مظاهرات بالآلاف دعما للجيش بعد الإطاحة بالرئيس
هبة بريس - وكالات
خرجت حشود جماهيرية كبيرة، اليوم الأربعاء، إلى الشوارع في الغابون، معلنين تأييدهم لتولي الجيش السلطة.
وتداولت مشاهد خروج الآلاف في المظاهرات الداعمة والمؤيدة للجيش الذي تولى السلطة في الغابون، وسط احتفالات مصحوبة بأداء النشيد الوطني.
وأعلن عدد من الضباط الكبار بالجيش الغابوني، في وقت سابق اليوم، استيلاءهم على السلطة، وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر”، وسط سماع إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل.
هذا وأعيد انتخاب علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات، أمس الثلاثاء.
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9 تعليقات
فلتحيا الجماهير والشعب الغابوني…
الربيع الإفريقي على الأبواب..
كل الدعم والمساندة الإتحاد الإفريقي والتحرر من الغبار..
الحمد لله على هذه الاستيقاظ من النوم لدي الدول الإفريقية..
مظاهرات الخير والإستبشار ..
الدول الإفريقية عليها الاتحاد بينها لأن ثرواتها تذهب هباءا..
يجب إعادة الإنتخابات الرئاسية..
كل الدعم والمساندة والتوفيق للغابون الشقيقة…
اللهم احفظ الغابون الشقيقة من كل سوء..