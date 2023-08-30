دعوى قضائية ضد “برغر كينغ” بـتهمة “خداع الزبائن الجوعى”

2023-08-30 / 10:40
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هبة بريس - وكالات

رفض قاضٍ أمريكي محاولة مطعم “برغر كينغ” رد دعوى قضائية تتهمه بخداع الزبائن الجوعى عن طريق تصوير شطيرته “ووبر” لتبدو أكبر حجمًا مما هي عليه في الحقيقة.

وقال روي أولتمان، قاضي محكمة أمريكية في ميامي، إن مطعم “برغر كينغ” يجب أن يدافع عن نفسه ضد الادعاء بأن صور شطيرة “ووبر” الموجودة على قائمة طعامه تضلل الزبائن، وهو ما يرقى إلى خرق العقود.

واتهم الزبائن في الدعوى الجماعية المقامة “برغر كينغ” بتصوير الشطائر تملؤها مكونات “تفيض منها”، مما يجعلها تبدو أكبر حجما بنسبة 35%، وفيها كمية لحم أكثر بنحو المثلين مقارنة بما تقدمه سلسلة المطاعم.

ورد “برغر كينغ” بأنه ليس مطلوبًا منه أن يقدم شطائر تبدو “تمامًا مثل الصورة”، إلا أن القاضي قال إن الأمر متروك لأعضاء هيئة المحلفين لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

ولم يرد “برغر كينغ” أو محاموه بعد على طلبات للتعليق، ولم يتسنَ الوصول لمحامي المدعين للتعليق، وفشلت جهود وساطة سابقة للتوصل إلى تسوية.

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