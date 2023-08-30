انقلاب الغابون.. من هو الرئيس علي بونغو؟

2023-08-30 / 10:29
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هبة بريس - وكالات

دخلت الغابون الأربعاء في حالة من عدم الاستقرار كالعديد من جاراتها في القارة السمراء، لينضم البلد الغني بالنفط إلى مشهد الانقلابات، إذ يخفي في كواليسه صراع القوى العظمى داخل القارة.

وعقب إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة، أعلن عسكريون في الجيش الغابوني سيطرتهم على السلطة وإغلاقهم لحدود البلاد، معتبرين أن نتائج الانتخابات “باطلة”.

من هو الرئيس علي بونغو؟

– سياسي غابوني، شغل منصب رئيس الغابون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2009 .
– درس في باريس بجامعة بانتيون سوربون.
– والده عمر بونغو الذي كان رئيسا للغابون منذ عام 1967 حتى وفاته عام 2009.
– خلال فترة رئاسة والده، شغل منصب وزير الشؤون الخارجية 1989-1991.
– وزيرا للدفاع بين 1999-2009.
– في أكتوبر 2018، أصيب بونغو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة 10 أشهر دون ظهور علني.
– على الرغم من استمرار معاناته من صعوبات في الحركة، قام في الأشهر الأخيرة بجولات في كل أنحاء البلاد وبزيارات رسمية إلى الخارج.
-الأربعاء، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الغابون فوز علي بونغو بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 بالمئة من الأصوات.

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تعليق واحد

  1. ضاقت ارض إفريقيا السخية بالحكام الدكتاتوريين الذين يخدمون فرنسا وما جاورها حتى اصبحت فريسة لكل طامع

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