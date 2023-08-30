نيويورك.. السلطات تسمح برفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت

2023-08-30 / 10:20
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هبة بريس - وكالات

بات بإمكان مساجد مدينة نيويورك رفع أذان صلاة الجمعة أسبوعيا وأذان صلاة المغرب خلال شهر رمضان، عبر مكبرات الصوت الخارجية، وفق ما أعلنه عمدة المدينة الأمريكية، إريك أدامز.

وقال إريك آدامز، بحضور ممثلي الجاليات المسلمة في نيويورك، إنه سيتم السماح للمساجد والمصليات برفع الأذان خلال ساعات محددة من أيام الجمعة وخلال شهر رمضان، دون الحاجة إلى الحصول على تصريح من شرطة نيويورك.

وأضاف “نحن نقضي على البيروقراطية ونقول صراحة إنه إذا كنتم في أي مكان عبادة، فلن تحتاجوا إلى تقديم طلب للحصول على إذن لرفع أذان صلاة الجمعة”.

وأكد العمدة الديمقراطي أن مسلمي نيويورك أحرار في ممارسة شعائرهم الدينية، مبرزا أن الإسلام يعد عنصرا مهما في ثقافة نيويورك، وأن المساجد تساعد بشكل كبير في مكافحة الجريمة والمهاجرين غير الشرعيين.

وبهذا القرار، الذي من شأنه أن يعزز روح الاندماج في المدينة، وفق عمدتها، تسير نيويورك على خطى مدن أمريكية أخرى، من قبيل مينيابوليس (مينيسوتا).

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