بعد اعتقال مروجي “البوفا”.. سلطات الدروة تحارب احتلال الملك العام

2023-08-30 / 11:20
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تتواصل طيلة الأيام الماضية الحملات الأمنية بالدروة و ذلك بعد أن تحولت هاته المدينة لنقطة سوداء بسبب مظاهر الإجرام و عدم احترام القانون بها، الأمر الذي عجل بتحرك عناصر الدرك الملكي من جهة، و من جهة ثانية سلطات المدينة التي تعبأت لوقف الفوضى التي كانت تخيم على المنطقة.

و في هذا الصدد، باشرت السلطات الإقليمية و المحلية بمدينة الدروة منذ يوم الثلاثاء حملة واسعة لتحرير الملك العمومي ومحاربة كافة مظاهر الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات.

وقد أشرفت اللجنة، التي تضم الى جانب السلطة المحلية عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة، على عملية لإزالة الشبابيك الحديدية في عدد من أحياء المدينة خاصة بعض الأحياء التي عرفت عمليات اعتقال لمروجي المخدرات “البوفا” في وقت سابق.

هذا وقد لقيت الحملة، تجاوبا كبيرا وارتياحا من طرف الساكنة المحلية، فيما يتوقع أن تستمر هذه الحملة طيلة الأسابيع القادمة، لتستهدف مختلف النقاط السوداء التي تشهد مختلف مظاهر إحتلال الملك العمومي على مستوى مدينة الدروة و مدن أخرى بإقليم برشيد.

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