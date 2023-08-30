قبل أربع سنوات.. انقلاب عسكري فاشل بالغابون دام لساعتين فقط

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعيش الغابون منذ ساعات حالة من الترقب و الاضطراب بعد أن أعلن ضباط في الجيش و الأمن عن انقلاب عسكري و إنهاء النظام الحاكم و حل جميع المؤسسات و إغلاق الحدود.

هذا الانقلاب بدولة الغابون أعاد للأذهان سيناريو سنك 2019، حيث قام قادة من الجيش كذلك انقلابا لم يدم سوى ساعتين قبل أن ينهيه نظام بونغو الذي أعاد الأمور لنصابها.

و نجحت آنذاك سلطات الغابون في إفشال محاولة انقلاب لم تستمر سوى بضع ساعات، وألقت القبض على متزعم المجموعة الانقلابية بعد ساعات من سيطرتها على مقر الإذاعة والتلفزة بالعاصمة ليبرفيل، في مسعى لإنهاء حكم عائلة الرئيس علي بونغو المستمر منذ أكثر من 50 عاما.

وأثارت المحاولة الانقلابية لسنة 2019 الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب في هوية منفذيها وتوقيتها وطريقة تنفيذها ومدتها، فمحاولة الانقلاب قام بها ستة ضباط في الحرس الجمهوري فقط يتزعمها الملازم كيلي أوندو أوبيانغ، الذي قدم نفسه بصفته مساعد قائد الشرف في الحرس، وأنه قائد لحركة غير معروفة اسمها “الحركة الوطنية للدفاع والأمن في الغابون”.

المجموعة سيطرت على مبنى الإذاعة وتلت بيانها في السادسة والنصف صباحا، وفي الساعة الثامنة صباحا كانت قوات الحرس الجمهوري قد سيطرت على المبنى وتطوقه من كل اتجاه، كما اعتقلت أغلب أعضاء الانقلاب.

وأعلنت الحكومة الغابونية أن الوضع تحت السيطرة وأن مؤسسات البلاد مثل الحكومة تعمل بطريقة عادية، وأن حدودها لا تزال مفتوحة، وقد فرضت حظرا للتجول في العاصمة ونشرت قوات ودبابات ومدرعات حول مبنى الإذاعة وفي الشوارع الرئيسية للمدينة، فهل سيتكرر سيناريو 2019 كذلك في انقلاب غشت 2023؟

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