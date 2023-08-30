طقس الأربعاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء ،اليوم الأربعاء، حارة نسبيا بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، مع نزول قطرات مطرية محلية فوق السواحل الواقعة ما بين سيدي إفني وطرفاية خلال الصباح.

كما يتوقع تشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى .

ويرتقب أيضا أن يكون الطقس غائما مع نزول قطرات مطرية متفرقة وتسجيل رعد محلي بأقصى جنوب البلاد ومستقرا فيما تبقى من المناطق، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل والسهول الوسطى، ومرتفعات الأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بالأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية.

وستكون ما بين 17 و23 درجة بباقي جهات المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا عموما.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطانطان، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0