انقلاب عسكري في الغابون عقب إعلان فوز الرئيس بونغو

2023-08-30 / 08:13
0
هبة بريس - وكالات

أعلن ضباط كبار بالجيش الغابوني خلال ظهورهم على قناة “غابون 24″، الأربعاء، استيلاءهم على السلطة وإنهاء النظام القائم، وذلك بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال الضباط إن “الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة”، مؤكدين أنهم “يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون”.

وتم “إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة”، بحسب رويترز.

وسمع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل، عاصمة الغابون، وفقا لفرانس برس.

وفاز رئيس الغابون، علي بونغو، الأربعاء، بفترة ثالثة بعد انتخابات متنازع على نتائجها، وفقا لرويترز.

وقال مركز الانتخابات في الغابون، الأربعاء، إن بونغو فاز بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 في المئة من الأصوات.

وجاء ذلك بعد انتخابات عامة شهدت تأجيلات، وزعمت المعارضة بتزوير نتائجها.

ولدى إعلان النتيجة في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال رئيس مركز الانتخابات، ميشيل ستيفان بوندا، إن ألبرت أوندو أوسا، منافس بونغو الرئيسي جاء في المركز الثاني بحصوله على 30.77 في المئة.

ورفض فريق بونغو مزاعم أوندو أوسا بحدوث مخالفات انتخابية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا: نتابع عن كثب الوضع في الغابون

فرنسا: نتابع عن كثب الوضع في الغابون

2023-08-30 / 09:50
Photo of القضاء الكندي يدين زكريا المومني ويقضي بأدائه غرامة مالية

القضاء الكندي يدين زكريا المومني ويقضي بأدائه غرامة مالية

2023-08-30 / 09:30
Photo of “مشكلة كبيرة”.. الاتحاد الأوروبي يعلق على انقلاب الغابون

“مشكلة كبيرة”.. الاتحاد الأوروبي يعلق على انقلاب الغابون

2023-08-30 / 09:23
Photo of العراق ..عملية عسكرية بالتعاون مع قوات التحالف لملاحقة عناصر “داعش”

العراق ..عملية عسكرية بالتعاون مع قوات التحالف لملاحقة عناصر…

2023-08-29 / 23:08
Photo of طاقم تلفزيوني يتعرض للسطو تحت تهديد السلاح في شيكاغو الأمريكية

طاقم تلفزيوني يتعرض للسطو تحت تهديد السلاح في شيكاغو…

2023-08-29 / 22:29
Photo of بعد حظر فرنسا “العباءة”.. أول تعليق من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

بعد حظر فرنسا “العباءة”.. أول تعليق من مكتب الأمم…

2023-08-29 / 19:51
Photo of ثلاثة ق__تلى في تحطم مروحية للأمن الفدرالي الروسي

ثلاثة ق__تلى في تحطم مروحية للأمن الفدرالي الروسي

2023-08-29 / 18:47
Photo of “القضاء السويسري” يوجّه لائحة اتهام لوزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار

“القضاء السويسري” يوجّه لائحة اتهام لوزير الدفاع الجزائري الأسبق…

2023-08-29 / 18:05
Photo of الجزائر: لن نتعامل مع رفض انضمامنا ل”بريكس” كخسارة في مباراة لكرة القدم

الجزائر: لن نتعامل مع رفض انضمامنا ل”بريكس” كخسارة في…

2023-08-29 / 17:12
Photo of الخارجية الفرنسية: نتوقع “مستقبلا مشرقا” في علاقاتنا مع أفريقيا

الخارجية الفرنسية: نتوقع “مستقبلا مشرقا” في علاقاتنا مع أفريقيا

2023-08-29 / 16:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق