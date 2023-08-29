لص السيارات في قبضة درك اشتوكة

2023-08-29 / 22:41
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لدرك أيت اعميرة التابع لسرية بيوكرى إقليم أشتوكة أيت باها، أمس الاثنين، من توقيف شخص في الثلاثينيات من عمره ، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل السيّارات.

الموقوف سبق أن تمكن من سرقة العشرات من محتويات من داخل السيارات، وذلك عن طريق كسر أقفالها، والتي كانت محط العديد من شكايات الضحايا، غير أن تسجيلات كاميرات بالشوارع مكن من التعرف على هويته.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد الوقوف عند حيثيات القضية ووقائعها وكافة ظروفها، قبل عرضه على أنظار القضاء، من أجل محاكمته، وفقاً لصك الاتهام.

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