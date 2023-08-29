طاقم تلفزيوني يتعرض للسطو تحت تهديد السلاح في شيكاغو الأمريكية

2023-08-29 / 22:29
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن الشرطة أن طاقما تلفزيونيا تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح في مدينة شيكاغو أثناء تصويره تقريرا عن عمليات سطو مسلح.

وأفادت الصحيفة بأن إدارة شرطة شيكاغو أوضحت في بيان، أن “مراسلا ومصورا كانا على وشك تصوير لقطة حية قبل الساعة الخامسة صباحا يوم الاثنين في حي ويكر بارك، عندما توقفت سيارة دفع رباعي سوداء وسيارة رمادية، وخرج ثلاثة مشتبه بهم من السيارتين مرتدين أقنعة ليهاجموا الطاقم التلفزيوني تحت تهديد السلاح”.

وأوضحت أن “المشتبه بهم سلبوا المال من الطاقم قبل سرقة الكاميرا المستخدمة في التصوير، بالإضافة إلى حقيبتين من المعدات وحقيبة ظهر من المصور”.

وقال المتحدث باسم شرطة شيكاغو، خوسيه ليموس كورتيز: “سرق الجناة بعد المهاجمة تحت تهديد السلاح متعلقات الطاقم قبل أن يعودوا إلى السيارة ويهربوا”.

وأكدت الشرطة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات في مكان الحادث. ولم يتم اعتقال أي مشتبه بهم حتى صباح الثلاثاء، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وتأتي سرقة الطاقم التلفزيوني في الوقت الذي تحقق فيه شرطة شيكاغو في سلسلة من ثماني عمليات سطو مسلح وسرقة سيارات وقعت هذا الأسبوع.

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