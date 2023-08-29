“لوكاكو” على أعتاب الانضمام إلى صفوف روما بعقد إعارة

هبة بريس _ وكالات

سافر المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو إلى العاصمة الإيطالية تمهيدا لانتقاله إلى نادي روما بعقد إعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف تشيلسي الإنكليزي.

ومن المقرر أن يتعاون لوكاكو مرة أخرى مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما.

وخضع لوكاكو (30 عاما) للفحص الطبي فور وصوله إلى روما تمهيدا للتوقيع على عقد إعارة مع النادي في صفقة قدرت قيمتها بنحو ثمانية ملايين جنيه إسترليني (عشرة ملايين دولار).

وسبق للوكاكو اللعب في صفوف إيفرتون وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وتشيلسي، وبلغت قيمة انتقاله بين هذه الأندية حوالي 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار) ليصبح ثاني أغلى اللاعبين في التاريخ خلف البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي.

وانتقل لوكاكو إلى تشيلسي قادما من إنتر ميلان في آب/أغسطس 2021 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 135 مليون دولار، لكنه سجل ثمانية أهداف فقط في 26 مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز في عامه الأول، قبل أن يتم استبعاده من الفريق في منتصف الموسم عقب تصريحه في مقابلة صحافية بأنه لا يشعر بالسعادة في صفوف تشيلسي، ليقرر النادي الإنكليزي بعدها إعارته إلى إنتر ميلان في الموسم الماضي ووصلت بعدها العلاقة مع فريقه الأصلي إلى طريق مسدود.

ومن المقرر أن يتعاون لوكاكو مع مورينو للمرة الثالثة بعد أن عمل تحت قيادته في صفوف تشيلسي خلال موسم 2013/ 2014 وفي صفوف مانشستر يونايتد في موسم 2017 /2018.

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