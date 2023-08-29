“إيفرتون” يعلن تعاقده مع المهاجم البرتغالي بيتو

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع المهاجم البرتغالي بيتو قادما من نادي أودينيزي الإيطالي.

ووقع اللاعب البرتغالي البالغ من العمر خمسة وعشرين عاما، عقدا حتى نهاية يونيو 2027، دون الكشف عن القيمة المالية.

وبات بيتو البالغ من العمر 25 عاما وصاحب 21 هدفًا في الدوري الإيطالي خلال موسمين مع أودينيزي، خامس تعاقدات إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال نوربرتو بيرسيك غوميش بيتونكال الملقب بـ”بيتو” والذي وقع عقدًا لمدة أربع سنوات في صفقة قد تصل إلى 30 مليون جنيه استرليني (35 مليون يورو) في تصريح لتلفزيون النادي الإنجليزي: “عندما يحاول نادي مثل إيفرتون شراءك في (كانون الثاني) يناير ثم يعود لإتمام ذلك في الصيف التالي، يكون لديك انطباع بأنهم يريدونك حقًا، مما جعل قراري أسهل”.

وأضاف: “مثلي الأعلى (الكاميروني) صامويل إيتو، لعب هنا أيضًا (موسم 2014-2015)، مما يجعل الأمر أكثر خصوصية”.

وتابع: “أستطيع منح الفريق الشجاعة والثقة وأعتقد أن أكبر مميزاتي هو الجهد. سأجلب دائمًا الحماس للفريق ولمبارياتنا. أشعر أن أسلوبي يناسب تمامًا إيفرتون”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0