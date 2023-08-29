خدمات الإدارات العمومية ..ارتفاع لافت لشكايات المواطنين

هبة بريس _ الرباط

بلغ مجموعة الشكايات المتوصل بها منذ إطلاق البوابة الوطنية للشكايات “شكايتي” شهر يناير 2018 إلى حدود اليوم مليون و323 ألف شكاية.

وأشارت الإحصائيات الموجودة على البوابة الوطنية للشكايات، إلى ارتفاع متوسط عدد الأيام المستغرق لمعالجة الشكايات، ملفتة إلى أن هذا المتوسط بلغ 53 يوما في الوقت الذي كان فيه لا يتجاوز 44 يوما.

وبخصوص نسبة الرضى عن معالجة الشكايات فـ 56.92 في المائة من المغاربة راضون عن ذلك، هذا وبلغت نسبة معالجة الشكايات المتوصل بها 64.5 في المائة، أما عدد الشكايات التي أعيد فتحها فقد بلغت 9 آلاف و398. وبحسب الإحصائيات ذاتها، هناك 1738 إدارة منخرطة بالبوابة.

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