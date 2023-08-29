ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يجر وزير الفلاحة للمساءلة

2023-08-29 / 18:59
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هبة بريس _ الرباط

وجه ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة، حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وأكد السنتيسي أنه على الرغم من الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأبقار والاغنام، فإن أسعار اللحوم في السوق زادت ارتفاعا عما كان عليه الحال قبل القرار الحكومي ،ولاسيما لحوم الأغنام.

وساءل رئيس الفريق الحركي وزير الفلاحة عن حجم الدعم الذي خول للمستوردين، ومعايير الاستفادة، والأسباب التي حالت دون انعكاس الدعم الحكومي إيجابا على قفة وجيب المستهلك.

كما ساءل السنتيسي الوزير عن الإجراءات المزمع اتخاذها لجعل اللحوم الحمراء في متناول المغاربة وتتوافق وقدرتهم الشرائية

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