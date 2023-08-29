“المغرب” يفاوض تركيا لاقتناء طائرات مسيرة ذات قدرات قتالية عالية

2023-08-29 / 18:24
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هبة بريس _ الرباط

بعد اقتناء المغرب لـ19 وحدة من طائرة بيرقدار TB2 من شركة “بايكار” التركية في عام 2021، يُجري حاليا مفاوضات لاقتناء الطائرة المسيّرة الهجومية “أقينجي”، المصنوعة من قبل الشركة نفسها

وتعتبر طائرة أقينجي التي دخلت الخدمة عام 2021، “جوهرة” الترسانة العسكرية التركية نظرًا لقدراتها الهجومية الخارقة، وقبل المغرب حصلت عليها دول أخرى مثل باكستان والسعودية.

وبحسب وصف الشركة المصنعة لها، بايكار التركية، فإن أقينجي هي مركبة جوية قتالية بدون طيار تحلق على ارتفاعات عالية وتتمتع بقدرة تحمل كبيرة، ومزودة بالذكاء الاصطناعي وقادرة على تنفيذ عمليات بالطائرات المقاتلة في جو-أرض وجو، بشكل مماثل للطائرات القتالية.

وتزن هذه الطائرة 4.5 طن، وهي قادرة على حمل حمولة تصل إلى 1500 كيلوغرام، منها 400 كيلوغرام داخليا، و950 كيلوغرام حمولة خارجية، مع هيكل مزود بمحركين اثنين.

وفي عام 2021، اشترى المغرب 19 وحدة من طائرات بيرقدار تي بي2 بدون طيار من شركة بايكار التركية.

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تعليق واحد

  1. هذه خطوات جد مهمة ومفيذة بالنسبة لتقوية وتعزيز الترسانة العسكرية للقوات المسلحة الملكية في صد بطش العدو ودحره فبشرى لنا بهذا التطور و التقدم العسكري الهاىل الذي اصبحت تتميز به قواتنا المسلحة الملكية

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