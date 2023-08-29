23 قتيلا و2260 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبون
لقي 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 2260 آخرون بجروح، إصابات 94 منهم بليغة، في 1620 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 غشت الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر .
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 38 ألفا و827 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و107 محاضر أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 32 ألفا و720 غرامة صلحية.
وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و947 ألفا و600 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5 آلاف و388 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6107 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 219 مركبة.
10 تعليقات
كلام الكاتب على صواب بالفعل أسباب ارتفاع حوادث السير راجع إلى عدم احترام قانون السير والتركيز والإنتباه في السياقة.
السرعة المفرطة القاتلة والفتاكة هي المسبب الرئيسي في حوادث السير ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بكل صراحة المغرب يحتل المراتب الاولى في حوادث السير وذالك راجع إلى التهور في بعض المراهقين الذين يقومون في الطريق ببعض السلوكات اللاخلاقية كأنهم في محلبة السباق.
حتى وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك لها يد في ارتفاع حوادث السير ذالك في عدم التجهيزات في الطريق الوطنية والجهوية بالاخص (حفر ) حدث ولا حرج.
حوادث السير سببها العنصر البشري الذي لا يحترم علامة التشوير والتهور وقلة الوعي وووووو وووووووو وغيرها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يا أخي الفاضل حتى المخدرات شرب الخمر فهما كذالك من مسببات حوادث السير، لأن هذه الأفعال اللاخلاقية هي التي تجعلهم لا يركزون في السياقة والإنتباه.
الحفر منتشرة في كل الطرقات بالمغرب ولاسيما في الشوارع والازقة مما بدأت تقلق الساكنة المحلية والمسؤولون يشاهدون ذالك ولم يحركوا ساكنا والضحية هم الراجلين وحتى السائقين.. وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
حتى المدرسة السياقة لها دور في ارتكاب حوادث السير وذالك باعطاء رخصة السياقة بدون استحقاق وهو الرشوة…
في التأني السلامة وفي العجلة الندامة هذآ خير الكلام ما قل ودل.
يجب على وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك أن تعطي أهمية كبيرة للطرقات الوطنية والجهوية لأن الحفر هم المسبب الرئيسي في ارتفاع حوادث السير وعدم وضع علامات التشوير في مكانها المناسب وربما لم تجدها بصفة نهائية…