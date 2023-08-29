23 قتيلا و2260 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبون

هبة بريس

لقي 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 2260 آخرون بجروح، إصابات 94 منهم بليغة، في 1620 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر .

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 38 ألفا و827 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و107 محاضر أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 32 ألفا و720 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و947 ألفا و600 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5 آلاف و388 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6107 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 219 مركبة.

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