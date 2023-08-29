الجزائر: لن نتعامل مع رفض انضمامنا ل”بريكس” كخسارة في مباراة لكرة القدم

هبة بريس - وكالات

لا زال بكاء الجارة الشرقية بسبب رفض انضمامها لمجموعة “بريكس” متواصل.

وفي هذا الصدد، ذكر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، يوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، أن دول “بريكس” هي دول صديقة وحليفة للجزائر، حسبما نقلته صحيفة “النهار” الجزائرية.

وأوضح عطاف أن هدف الجزائر من طلب الإنضمام إلى مجموعة “بريكس” هو القيام بتحركات مشتركة فيما يخص أمهات قضايا السياسية الخارجية للجزائر.

وصرح بأن الجزائر أرادت أن تضيف محورا ثالثا أو رابعا للدفاع عن مبادئها، وهو إطار “بريكس”.

وشدد على أن الجزائر ستواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع الحلفاء في أطر أخرى كحركة عدم الإنحياز ومجموعة السبع وغيرها من الأطر التي تظل باقية وقائمة وتحرك الجزائر فيها لا يزال قائما وممكنا وأهدافنا قائمة.

كما أفاد وزير الشؤون الخارجية بأنه لا يجب التعامل مع رفض طلب إنضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس” كخسارة لبلدنا في مباراة لكرة القدم، وفق ما ذكرته الصحيفة ذاتها.

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