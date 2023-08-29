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الخارجية الفرنسية: نتوقع “مستقبلا مشرقا” في علاقاتنا مع أفريقيا

2023-08-29 / 16:22
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هبة بريس - وكالات

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع “مستقبلا مشرقا” في العلاقات مع أفريقيا.

وقالت في كلمة لها خلال المؤتمر السنوي للسفراء في باريس: “إنني مقتنعة بأن العلاقات بين فرنسا وأفريقيا أمامها مستقبل مشرق، وأن التلاعب بالخطاب المناهض لفرنسا هنا وهناك لا ينبغي أن يفسد نوعية وعمق علاقاتنا مع غالبية هذه الدول”، وفقا لقناة “TV5 Monde” الفرنسية.

وتابعت: “تتمتع فرنسا “بالكثير من المزايا” في أفريقيا”.

وشددت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، في كلمتها، على أن فرنسا تدعم زيادة حضور الدول الأفريقية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك دمج الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين.

وأضافت أن “الدول الأفريقية شريكة لا غنى عنها، فيما يتعلق بمعالجة التحديات المشتركة المتعددة، لذا يجب علينا العمل معها”.

وأكدت مجددا دعم باريس المستمر للسلطات المنتخبة في النيجر، التي أطيح بها في انقلاب عسكري في 26 يوليوز الماضي، لكنها اعترفت بأن “الواقع أجبرنا على استخلاص الدروس من أكثر من عقد من السياسة في منطقة الساحل”.

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