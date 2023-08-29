قط ” مسعور” ينهي حياة طفل بأيت ملول

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي طفل ( 10 سنوات ) مصرعه، بمنزل عائلته بحي قصبة الطاهر أيت ملول إنزكان،. بعد أن تمكن منه داء السعار.

مصادر محلية قالت ، أن الطفل الضحية كان قد تعرض لعضة قط ” مسعور” قبل حوالي شهر، إلا أن المضاعفات الخطيرة للعضة عجلت بوفاته، رغم أن عائلته يوم الحادث، نقلته للمستشفى الجهوي بأكادير لتلقي العلاجات، غير أن عدم الاستمرار في الكشوفات والمراقبة الصحية، زاد من مضاعفات الطفل بسبب داء السعار الفتاك .

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