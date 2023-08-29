يهم مهنيي النقل الطرقي.. إطلاق عملية التسجيل للاستفادة من الدعم
هبة بريس
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي ابتداء من يوم الجمعة 8 شتنبر 2023.
وذكر بلاغ للوزارة، أنه تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين وذلك ابتداء من يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.
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5 تعليقات
الدعم لمهني النقل الطرقي او المواطن البسيط فركع مو بالزيادة
الله ياخد الحق حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
السائق تيمشي يشكي في العمالة تيقول لهم مول الطاكسي ما عطاني الدعم. تيعيطو لمول الطاكسي تيقول لهم مول الطاكسي راه عطيتو الدعم تيقول له واش عندك شي حجة بحال الاشهاد دارو لك السائق فاش اعتطيه الدعم تيقول لهم عندي انداك تكون دليل على صحة كلامه ويلا ما عنده تيقولو له خاصك تعطيه الدعم وتولي السائق مخلص جوج مرات. خاص يكون الاشهاد الاستفادة من الدعم باش نتفاداو النصب والاحتيال.
الثقة ماكيناش حتى في اقرب الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا نتكاتبو. ورقة الاشهاد حل للمشاكل وحجة يدلي بها سواء السائق او مول الطاكسي عند وقوع المشكل لدى السلطات لدى العمالة او الولاية. مول الطاكسي تيعطي الدعم للسائقين لي خدامين معه راه عنده الاشهاد ولا ماتيعطيش ما عنده الاشهاد وفي العمالة غادي يخلص. ولا بغا ينتقم وجرى على الشيفور راه الرزاق الله. الاشهاد تيعملو السائق و يعطيه لمول الطاكسي حيث يعطيه الدعم.
الدعم من يد مول الطاكسي ليد الشيفور هكدا بلا ورقة بلا والو هادي “طغرة” يقدر ينصب بها السائق على مول الطاكسي و يقدر يهرف بها مول الطاكسي على السائق خاصة الا تخاصمو لسبب ما و فرقو جوقة كيف تيقولو المراكشيين.