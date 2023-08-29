يهم مهنيي النقل الطرقي.. إطلاق عملية التسجيل للاستفادة من الدعم

هبة بريس

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي ابتداء من يوم الجمعة 8 شتنبر 2023.

وذكر بلاغ للوزارة، أنه تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين وذلك ابتداء من يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

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