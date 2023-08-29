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يهم مهنيي النقل الطرقي.. إطلاق عملية التسجيل للاستفادة من الدعم

2023-08-29 / 15:38
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هبة بريس

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي ابتداء من يوم الجمعة 8 شتنبر 2023.

وذكر بلاغ للوزارة، أنه تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين وذلك ابتداء من يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

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