الـONEE: انطلاق مشروع تقوية وتأمين تزويد بركان والسعيدية والمراكز المجاورة بالماء الشروب

هبة بريس

أنهى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنجاح تجارب الشروع في استغلال مشروع توسيع محطة معالجة الماء الصالح للشرب ببركان. وسيمكن استغلال هذا المشروع من إنتاج صبيب إضافي يقدر ب 11 232 متر مكعب في اليوم لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى 56 160 متر مكعب في اليوم. وسيتيح هذا المشروع تقوية وتأمين تزويد مدن بركان والسعيدية والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سدي محمد الخامس ومشرع حمادي.

هذا المشروع الهام، المندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (PNAEPI) 2020-2027 الذي تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بتاريخ 13 يناير 2020، سيمكن من تلبية الطلب على الماء الصالح للشرب بمدينتي بركان والسعيدية والمراكز المجاورة إلى أفق سنة 2035 لفائدة ساكنة تفوق 500 325 نسمة.

ويتضمن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 60 مليون درهم، ممولة جزئيا من طرف البنك الألماني للتنمية (KfW)، إنشاء وحدة جديدة لمعالجة المياه بصبيب يقدر ب 11 232 متر مكعب في اليوم وإعادة تجهيز مأخذ ومحطة ضخ المياه الخام وإنجاز خزان المياه المعالجة مع إنشاء محطة ضخ لهذه المياه.

وسيساهم هذا المشروع المهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان المستفيدين وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

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