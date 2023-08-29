البيضاء.. شكيب بنموسى يتفقد المدارس الرائدة
قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ” شكيب بنموسى”، أمس الاثنين بزيارة ميدانية لمدرسة ابن مسكويه الابتدائية بجماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة للمديرية الإقليمية مديونة، وتنتمي للمجال القروي لمدينة الدار البيضاء، والتي تم اختيارها ضمن المؤسسات التي سينطلق بها خلال هذا الموسم الدراسي 2023/2024 مشروع “المؤسسات الرائدة ، حيث شكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف عن قرب على الظروف المادية والتربوية التي تم توفيرها لتنزيل هذا الورش الوطني بهذه المؤسسة.
كما قام الوزير رفقة الوفد المرافق له، بزيارة لمجموعة من المؤسسات التعليمية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات، تزامنا مع تنزيل رزنامة مشاريع خارطة الطريق 2026-2022، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع والهادفة إلى الرفع من مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلاميذ وتعزيز التفتح لايهم والحد من الهدر المدرسي.
اذ شملت الزيارة الثانوية التقنية خناتة بنت بكار بجماعة تيط مليل بالمديرية الإقليمية مديونة حيث وقف الوزير عن كثب على التحضيرات والترتيبات المتخذة لإنجاح عملية انطلاق الدخول المدرسي 2023/2024، بهذه المؤسسة، واطلع على مجموعة من المعطيات والمؤشرات التربوية بالجهة وبالمديرية الإقليمية كما تفقد مختلف مرافق هذه المؤسسة التي سيتم افتتاحها بداية من الموسم الدراسي الحالي، والتي تم إحداثها في إطار توسيع وتجويد العرض المدرسي وتوفير ظروف استقبال حسنة وكذا تجهيز المؤسسات التعليمية بما فيه التجهيز بالوسائل الرقمية.
كما انتقل الوفد إلى المدرسة الجماعاتية أولاد محمد بجماعة أولا، محمد بالمديرية الإقليمية بسطات اطلع خلالها رفقة مدير الأكاديمية والمدير الاقليمي، على إحصائيات ومعطيات حول المدرسة الجماعاتية وبنيتها التربوية والمادية، هذه المؤسسة التي يأتي احداثها في إطار توسيع شبكة المدارس الجماعاتية وتوسيع العرض المدرسي بمجموع التراب الوطني، إذ تشكل المدارس الجماعاتية رافعة لتقريب المدرسة من التلميذات والتلاميذ في العالم القروي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية، لما توفره من شروط وظروف ملائمة لتحقيق الجودة المطلوبة على مستوى العرض والتعلمات وكذا لترشيد وعقلنة الموارد والحد من الفرعيات وتقليص عدد الفرعيات المكتظة.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة 500 تلميذة وتلميذ، وسيستفيد من خدماتها هذا الموسم الدراسي ما يفوق 300 تلميذة وتلميذ علما أن 120 منهم سيستفيدون من خدمة النقل المدرسي، وتقدم مختلف الخدمات المتعلقة بالدعم الاجتماعي (المبادرة الملكية مليون محفظة برنامج تيسير خدمات الإطعام والداخليات والنقل المدرسي)، بهدف الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، والاحتفاظ بالأطفال داخل المنظومة التربوية طيلة فترة التعليم الإلزامي وتحقيق مبدأ الإنصاف المجالي والسوسيو اقتصادي والاجتماعي.
وشكلت هذه الزيارات مناسبة الوزير للتواصل مع المتدخلين والشركاء الفاعلين بالمنظومة التعليمية ودعوتهم من أجل تظافر الجهود لتوسيع العرض التربوي واستدامة وتجويد خدمات الدعم الاجتماعي خدمة للتلميذات والتلاميذ.
ويندرج توسيع العرض المدرسي وتجويده من خلال الإحداثات الجديدة والتأهيل والتوسيعات، في إطار جهود الوزارة للحد من ظاهرة الاكتفاف، حيث يتمحور الهدف الأول لخارطة الطريق حول ضمان جودة التعلمات، ومن هذا المنطلق فإن تخفيف أعداء التلميذات والتلاميذ داخل الأقسام الدراسية والحد من الأقسام المشتركة، من شأنه أن يساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، إضافة لكون الحد من هذه الظاهرة، سيمكن من توفير ظروف عمل ملائمة للأستاذات والأساتذة، وبالتالي يعزز من تحكمهم في الفصول الدراسية التي يشرفون عليها وكذا التأثير الإيجابي على المتعلمات والمتعلمين وجودة مكتسباتهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية.
10 تعليقات
يجب فعل المعقول والتغيير والاصلاحات وليس ان تعطينا لهم شنط فيها قلم رصاص وقلم حبر واقلام ملونة وتضحكون عليهم هههههههههههه.
بعد إنتهاء من عطلة الصيف يستعدوا التلاميذ إلى الدخول المدرسي ولكن هذآ يتكلف مباليغ طائلة وللأسف الشديد الأب لايستطيع تلبية احتياجات ابنائه بالاخص إذا كان لديه أبناء كثر لهذا يجب على الحكومة وضع مخططات لمساعدة الآباء حتى لا يكثر عندا الهدر المدرسي بكثرة وخاصة المناطق القروية.
نتمنى ياسيد بنموسى أن تقوم بزيارات متكثفة في المناطق القروية الجبلية التي تعاني من الهشاشة مما يجعلهم يتركون المدرسة انقذ ما يمكن انقاده..
نتمنى ما ستقومون به على الواقع وليس كلام حبر على ورق فقط لأن التعليم جد ماسة إلى التغيير والاصلاح من أجل نجاح موسم دراسي جديد وناج بجميع مناهجه الاستراتجية..
المشكل الكبير والطامة الكبرى هي أن لازلنا نشاهد معظم التلاميذ في المناطق القروية الجبلية يقطعون مسافات بالكلومترات الالتحاق الى المؤسسات التعليمية وكل هذه المعاناة بعلم وزارة التعليم ولم تحرك ساكنا والضحية هم التلاميذ..
ياسيد بنموسى يجب ان تعم هذه الزيارات على جميع أنحاء المملكة وليس في المدن الكبرى نريد ان تزور المدارس العمومية في المدن الصغرى والقرى لأن المدارس العمومية بهذه المناطق جد متدهورة جدا لا من ناحية البنية التحتية والخدمات الخاصة وحتى التعليم دون المستوى المطلوب.
يجب الاهتمام بالمدرسة العمومية لأنها منبع التلميذ .
نحن على ابواب الدخول المدرسي يجب على الحكومة دعم ومساعدة الآباء وذالك لتخفيف الضغط عليهم وبالاخص الآن نعيش في وضعية صعبة جدا..
نعيش موجة الغلاء المعيشي والاسعار المرتفعة والآن الدخول المدرسي والاجور الشهرية غير كافية للتحمل كل هذه المصاريف والحكومة لا يهمها الامر ؟؟؟؟ ماذا ستفعل ؟؟؟ا أنا عندما أضع رأسي على (الخذية) إلا وفكرت في هذه المصاريف التي لم اجد لها حلا!!!!
الطبقات المتوسطة تعاني في صمت لأن قهرها الزمن والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً لهذا يجب على الحكومة أن تراعي بجدية متطلبات المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ونحن مقبلين على الدخول المدرسي الذي يتطلب أموال طائلة..