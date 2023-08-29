البيضاء.. شكيب بنموسى يتفقد المدارس الرائدة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ” شكيب بنموسى”، أمس الاثنين بزيارة ميدانية لمدرسة ابن مسكويه الابتدائية بجماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة للمديرية الإقليمية مديونة، وتنتمي للمجال القروي لمدينة الدار البيضاء، والتي تم اختيارها ضمن المؤسسات التي سينطلق بها خلال هذا الموسم الدراسي 2023/2024 مشروع “المؤسسات الرائدة ، حيث شكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف عن قرب على الظروف المادية والتربوية التي تم توفيرها لتنزيل هذا الورش الوطني بهذه المؤسسة.

كما قام الوزير رفقة الوفد المرافق له، بزيارة لمجموعة من المؤسسات التعليمية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات، تزامنا مع تنزيل رزنامة مشاريع خارطة الطريق 2026-2022، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع والهادفة إلى الرفع من مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلاميذ وتعزيز التفتح لايهم والحد من الهدر المدرسي.

اذ شملت الزيارة الثانوية التقنية خناتة بنت بكار بجماعة تيط مليل بالمديرية الإقليمية مديونة حيث وقف الوزير عن كثب على التحضيرات والترتيبات المتخذة لإنجاح عملية انطلاق الدخول المدرسي 2023/2024، بهذه المؤسسة، واطلع على مجموعة من المعطيات والمؤشرات التربوية بالجهة وبالمديرية الإقليمية كما تفقد مختلف مرافق هذه المؤسسة التي سيتم افتتاحها بداية من الموسم الدراسي الحالي، والتي تم إحداثها في إطار توسيع وتجويد العرض المدرسي وتوفير ظروف استقبال حسنة وكذا تجهيز المؤسسات التعليمية بما فيه التجهيز بالوسائل الرقمية.

كما انتقل الوفد إلى المدرسة الجماعاتية أولاد محمد بجماعة أولا، محمد بالمديرية الإقليمية بسطات اطلع خلالها رفقة مدير الأكاديمية والمدير الاقليمي، على إحصائيات ومعطيات حول المدرسة الجماعاتية وبنيتها التربوية والمادية، هذه المؤسسة التي يأتي احداثها في إطار توسيع شبكة المدارس الجماعاتية وتوسيع العرض المدرسي بمجموع التراب الوطني، إذ تشكل المدارس الجماعاتية رافعة لتقريب المدرسة من التلميذات والتلاميذ في العالم القروي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية، لما توفره من شروط وظروف ملائمة لتحقيق الجودة المطلوبة على مستوى العرض والتعلمات وكذا لترشيد وعقلنة الموارد والحد من الفرعيات وتقليص عدد الفرعيات المكتظة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة 500 تلميذة وتلميذ، وسيستفيد من خدماتها هذا الموسم الدراسي ما يفوق 300 تلميذة وتلميذ علما أن 120 منهم سيستفيدون من خدمة النقل المدرسي، وتقدم مختلف الخدمات المتعلقة بالدعم الاجتماعي (المبادرة الملكية مليون محفظة برنامج تيسير خدمات الإطعام والداخليات والنقل المدرسي)، بهدف الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، والاحتفاظ بالأطفال داخل المنظومة التربوية طيلة فترة التعليم الإلزامي وتحقيق مبدأ الإنصاف المجالي والسوسيو اقتصادي والاجتماعي.

وشكلت هذه الزيارات مناسبة الوزير للتواصل مع المتدخلين والشركاء الفاعلين بالمنظومة التعليمية ودعوتهم من أجل تظافر الجهود لتوسيع العرض التربوي واستدامة وتجويد خدمات الدعم الاجتماعي خدمة للتلميذات والتلاميذ.

ويندرج توسيع العرض المدرسي وتجويده من خلال الإحداثات الجديدة والتأهيل والتوسيعات، في إطار جهود الوزارة للحد من ظاهرة الاكتفاف، حيث يتمحور الهدف الأول لخارطة الطريق حول ضمان جودة التعلمات، ومن هذا المنطلق فإن تخفيف أعداء التلميذات والتلاميذ داخل الأقسام الدراسية والحد من الأقسام المشتركة، من شأنه أن يساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، إضافة لكون الحد من هذه الظاهرة، سيمكن من توفير ظروف عمل ملائمة للأستاذات والأساتذة، وبالتالي يعزز من تحكمهم في الفصول الدراسية التي يشرفون عليها وكذا التأثير الإيجابي على المتعلمات والمتعلمين وجودة مكتسباتهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0