تزنيت : هل يفتح لفتيت تحقيقا في ظروف إختفاء سيارة للدولة ؟

2023-08-29 / 14:18
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قدم 9 أعضاء في المجلس الجماعي سيدي بوعبداللي بإقليم تزنيت استقالة جماعية بسبب ما اعتبروها “اختلالات صريحة وتجاوزات خطيرة في مجال التسيير من قبل الرئيس”.

ووقع الأعضاء ال 9 من أصل 16 المشكلين للمجلس، استقالتهم الجماعية وبعثوا بها إلى رئيس الجماعة وعامل الاقليم.

وكانت السيارة موضوع ” الفضيحة” قد تم منحها من أحد ” المحسنين” كانت ستخصص كسيارة ” للنقل المدرسي”، غير أنها إختفت في ظروف غامضة ، مما دفع بالسلطات الى إحالة ملفها الى النيابة العامة وكذلك لسرية الدرك بتزنيت، بعد الاستماع إلى رئيس الجماعة الذي إدعى انها سرقت بالدار البيضاء، بعدما تم وضعها هناك في أحد المرابد، وهو الاعتراف “المبهم” الذي يحتاج الى تفسير، حيت لا يعقل ان تكون سيارة الدولة خارج مستودع الاليات بالجماعة، فلماذا تم وضعها بمربد بالبيضاء؟؟. وإذا كانت قد سرقت فأين هي وثائق التي تتبث انها كانت موضوع شكاية الى المصالح الأمنية بالبيضاء بإختفاءها؟؟ ولماذا تأخر مسار التحقيق في هذه القضية من طرف سرية الدرك؟؟ هل الأمر يتمثل في محاولة تهرب رئيس المجلس الجماعي من القضية ؟؟ وهل ستتدخل وزارة الداخلية مركزيا الى بعث لجنة تقصي الحقائق في هذا الملف ؟؟.

معطيات أخرى مرتبطة بهذا الملف، تشير أن السيارة قد إختفت اكثر من ثلاث سنوات، وليس ما يتم الترويج له الان انها إختفت سنة واحدة، وهو ما يستدعي تعميق البحث في هذه القضية ومحاسبة من تبث تورطه فيها.

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