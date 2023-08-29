إصابة 13 شخصا بانفجار غاز في بلد الوليد
هبة بريس - وكالات
في حادث هو الثاني من نوعه في أغسطس الحالي، أدى انفجار غاز في مدينة بلد الوليد، وسط إسبانيا إلى إصابة 13 شخصا، من بينهم رضيعان.
ويأتي الانفجار صباح اليوم الثلاثاء بعد أقل من شهر على انفجار غاز في المدينة نفسها، أدى إلى تدمير مبنى سكني ومقتل شخص وإصابة 14 آخرين.
وتم الإبلاغ عن انفجار غاز آخر في أحد العقارات في مدينة بلد الوليد في شمال غرب إسبانيا، وهذه المرة في منطقة باركيسول في حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي.
وقامت الطواقم الصحية بإسعاف المصابين، من بينهم إصابة خطيرة..
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10 تعليقات
اللهم احفظ جاليتنا المغربية الموجودة بالديار الإسبانية بهذا الحادث المؤلم والمحزن واشفي المصابين.
رغم انه إنفجار قوي نلاحظ أن العمارة لم تسقط وهذا دليل على بناية العمارة متين وبناية بدون غش ، لو كان هذآ الانفجار وقع في عمارة في المغرب لتهدمت بأكملها وخلفت قتلى وجرحى …والفاهم يفهم.هههههه.
العواقب الوخيمة التي يسببها هذآ الانفجار ماديا وكذا أرواح بشرية ولكن الحمدلله لم يخلف أرواح نطلب الشفاء العاجل للمصابين بهذا الحادث.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أين هو الخلل من هذآ الانفجار الذي خلف اصابات بليغة الخطورة ؟؟؟؟.
هذآ راجع إلى الاهمال والاستنهار بارواح الناس لا اعرف أين هو دور الحماية المدنية حتى لا يقع مرة أخرى مثل هذا الحادث المحزن ؟؟؟؟
لا يسعنا سوى أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل في من كان مسببا في هذا الحادث المحزن…اللهم اشفي المصابين.
إنه يسمى إرهاب في نظري فكيف يعقل المرة الثانية يقع مثل هذا الحادث المحزن حلل وناقش ؟؟؟؟
يجب على السلطات الإسبانية أن تجري عملية البحث الدقيق للوصول إلى مدبر هذآ الحادث المحزن لأن ربما هناك فعل فاعل….
الحمدلله لم تكن هناك خسائر بشرية نتمنى الشفاء العاجل للمصابين بهذا الحادث المحزن. ولكن يجب إعادة النظر في هذا الحادث..
ربما الوضع خرج عن السيطرة لهذا ما جعل الانفجار يسبب مصابين بليغة الخطورة ، اللهم اشفيهم شفاءا عاجلا..