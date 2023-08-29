الملك يهنئ العداءة فاطمة الزهراء كردادي ويشيد ب”إنجازها المستحق”

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى العداءة فاطمة الزهراء كردادي بمناسبة إحرازها الميدالية البرونزية في سباق الماراتون ضمن بطولة العالم لألعاب القوى “بودابست 2023”.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أطيب التهاني للعداءة فاطمة الزهراء كردادي، مشيدا “بهذا الإنجاز المستحق الذي يشرف الرياضة المغربية ويؤكد حضورها المتألق في مختلف الملتقيات الدولية”.

كما عبر جلالة الملك عن متمنياته للعداءة فاطمة الزهراء كردادي ب”موصول النجاح والتوفيق في مشوارك الرياضي، مشمولة بسابغ عطفنا ورضانا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0