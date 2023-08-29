الملك يهنئ العداءة فاطمة الزهراء كردادي ويشيد ب”إنجازها المستحق”
هبة بريس
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى العداءة فاطمة الزهراء كردادي بمناسبة إحرازها الميدالية البرونزية في سباق الماراتون ضمن بطولة العالم لألعاب القوى “بودابست 2023”.
وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أطيب التهاني للعداءة فاطمة الزهراء كردادي، مشيدا “بهذا الإنجاز المستحق الذي يشرف الرياضة المغربية ويؤكد حضورها المتألق في مختلف الملتقيات الدولية”.
كما عبر جلالة الملك عن متمنياته للعداءة فاطمة الزهراء كردادي ب”موصول النجاح والتوفيق في مشوارك الرياضي، مشمولة بسابغ عطفنا ورضانا”.
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اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الرياضي الأول..
فوز مستحق عن جذارة واستحقاق..
الرياضة المغربية في عز شبابها ..
كل التوفيق والنجاح لفاطمة الزهراء كردادي..
ثمار النجاح الذي غرسها المغرب في أبناءه الأوفياء..
مزيدا من التقدم والنجاح والسداد لبلدنا الحبيب..
الحمد لله على هاته النعم والجهود المبذولة من العدائين المغاربة..
مسيرة موفقة لها. ومليون مبرك ..
بالتوفيق ومزيدا من الألقاب الاخرى..
اللهم احفظها ..