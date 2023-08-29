الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة بريغوجين

2023-08-29 / 12:00
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هبة بريس - وكالات

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، مشير إلى أن الكرملين ليس لديه معلومات محددة عن الجنازة.

وقال بيسكوف إنه ليس لدى الكرملين أي معلومات عن جنازة بريغوجين وحضور بوتين فيها “غير متوقع”.

وكان بيسكوف قال في وقت سابق حول إمكانية حضور بوتين للجنازة: “لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام”.

وأردف قائلا: “في الوقت الحالي لدى الرئيس الروسي جدول عمل مزدحم للغاية”.

وقال بيسكوف إنه لا توجد مواعيد رسمية حتى اللحظة بخصوص إقامة جنازة يفغيني بريغوجين

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