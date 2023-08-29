لجنة تقنية تزور ضواحي بنسليمان للاطلاع على آخر مستجدات الملعب الكبير للدار البيضاء

2023-08-29 / 12:09
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن لجنة تقنية قد حلت بضواحي بنسليمان للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة ببناء الملعب الكبير للدار البيضاء.

و تتكون اللجنة من شخصيات تمثل عددا من القطاعات كوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و كذا وزارة التجهيز و الماء و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و ولاية جهة الدار البيضاء سطات و عمالة بنسليمان و جماعة بنسليمان و ممثلي مكاتب الدراسات و مهندسي شركات متخصصة في التشييد و بناء المشاريع الكبرى.

و تم خلال هاته الزيارة الميدانية الوقوف على كل صغيرة و كبيرة في المكان الذي سيحتضن ملعب الدار البيضاء الكبير و الذي سيكون الأضخم و الأكبر من حيث طاقته الاستيعابية بقارة إفريقيا.

و شملت الزيارة كذلك بعض المناطق الرابطة بين مدينتي المحمدية و بنسليمان، حيث أن المنطقة ستعيش ثورة معمارية من حيث البنى التحتية في حال التأشير النهائي للشروع في المشروع.

و سيتم ربط الملعب الكبير للدار البيضاء وفق الدراسات المنجزة بشبكة الطرق السيارة الحالية، كما سيتم تشييد طريق سيار سريع جديد يربط بين الرباط و الدار البيضاء يمر بمحاذاة مطار بنسليمان، الأخير الذي سيتم تحديثه و توسعة مرافقه، فضلا على بناء مدينة رياضية متكاملة بين بنسليمان و المحمدية تضم ملاعب رياضية متنوعة و مركبات تجارية و فضاءات ترفيهية، ثم ربط الملعب الجديد بشبكة القطار التي سيتم استحداثها لتسهيل الوصول لهذا الملعب.

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‫9 تعليقات

  3. بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي يعطي اهتمام الرياضة ..

  5. تحية تقدير واحترام للسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مجهوداته ..

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