لجنة تقنية تزور ضواحي بنسليمان للاطلاع على آخر مستجدات الملعب الكبير للدار البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن لجنة تقنية قد حلت بضواحي بنسليمان للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة ببناء الملعب الكبير للدار البيضاء.
و تتكون اللجنة من شخصيات تمثل عددا من القطاعات كوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و كذا وزارة التجهيز و الماء و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و ولاية جهة الدار البيضاء سطات و عمالة بنسليمان و جماعة بنسليمان و ممثلي مكاتب الدراسات و مهندسي شركات متخصصة في التشييد و بناء المشاريع الكبرى.
و تم خلال هاته الزيارة الميدانية الوقوف على كل صغيرة و كبيرة في المكان الذي سيحتضن ملعب الدار البيضاء الكبير و الذي سيكون الأضخم و الأكبر من حيث طاقته الاستيعابية بقارة إفريقيا.
و شملت الزيارة كذلك بعض المناطق الرابطة بين مدينتي المحمدية و بنسليمان، حيث أن المنطقة ستعيش ثورة معمارية من حيث البنى التحتية في حال التأشير النهائي للشروع في المشروع.
و سيتم ربط الملعب الكبير للدار البيضاء وفق الدراسات المنجزة بشبكة الطرق السيارة الحالية، كما سيتم تشييد طريق سيار سريع جديد يربط بين الرباط و الدار البيضاء يمر بمحاذاة مطار بنسليمان، الأخير الذي سيتم تحديثه و توسعة مرافقه، فضلا على بناء مدينة رياضية متكاملة بين بنسليمان و المحمدية تضم ملاعب رياضية متنوعة و مركبات تجارية و فضاءات ترفيهية، ثم ربط الملعب الجديد بشبكة القطار التي سيتم استحداثها لتسهيل الوصول لهذا الملعب.
9 تعليقات
اللهم يسر ووفق بلدنا وملكنا الى الخير والصلاح ..
على وزارة الرياضة والشباب إعطاء الأولوية الكبرى للملاعب..
بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي يعطي اهتمام الرياضة ..
الحمد لله هناك عدة اصلاحات في الملاعب المغربية بجودة حديثة..
تحية تقدير واحترام للسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مجهوداته ..
ملاعب بجودة عالية ..
بالتوفيق والنجاح لبلدنا الحبيب..
الحمد لله الكرة المغربية وصلت العالمية..
المغرب يشتغل ليلا ونهارا من أجل انجاح الرياضة بكل أنواعها..