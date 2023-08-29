انطلاق أول طائرة مباشرة من السعودية إلى إسرائيل

هبة بريس - وكالات

طلقت صباح اليوم الثلاثاء، أول رحلة مباشرة من السعودية إلى تل أبيب منذ إعلان المملكة فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن طائرة “بديلة” تابعة لشركة “طيران سيشل” انطلقت من دبي لنقل 128 راكبا إسرائيليا من مدينة جدة، بعدما حطت طائرة كانت تقلهم مساء أمس في المدينة السعودية بعد “عطل تقني”.

وستكون هذه أول رحلة مباشرة على الإطلاق لطائرة ركاب من مدينة سعودية إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها على تواصل مع ركاب الطائرة ومع شركة الطيران ومع الأطراف المعنية في المنظومة الإسرائيلية من أجل وضع حد سريع للحادث.

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