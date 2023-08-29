في أول يوم مدرسة.. تامر حسني وبسمة بوسيل مع أبنائهما

هبة بريس - القسم الفني

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو صوّرته زوجته السابقة بسمة بوسيل ووثّقت من خلاله أول أيام الدراسة لأولادهما.

وظهر أبناء تامر في الفيديو وهم يتوجّهون إلى المدرسة في أول يوم للدراسة وخلفهم والدتهم وهي تصوّرهم أثناء دخولهم المدرسة، ومع انتهاء الدوام المدرسي يفاجأون باستقبال والدهم تامر حسني لهم فيركضون نحوه ويلتفّون حوله مع أصدقائهم.

ويظهر تامر في الفيديو الذي علق عليه بالقول “اول يوم مدرسة حبايب قلبيعقبال أول يوم جامعة”، وهو يلعب مع أطفاله، وسط ضحكات بسمة، قبل يصطحبهم معه بعد خروجهم من المدرسة.

هذا وكانت أعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها رسمياً من زوجها السابق تامر حسني في 27 أبريل الماضي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال.

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال.

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