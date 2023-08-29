محكمة باكستانية تعلق الحكم الصادر بحق عمران خان وتأمر بالإفراج عنه

2023-08-29 / 10:09
0
هبة بريس - وكالات

علقت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان وأمرت بالإفراج عنه، مع إبقاء قرار منعه من العمل السياسي.

وأوقفت المحكمة العليا الباكستانية حكم السجن الصادر بحق خان لإدانته بالكسب غير المشروع، بحسب ما أعلن حزبه، على الرغم من أنه لا يزال يواجه سلسلة من القضايا الأخرى أمام المحكمة.

وقال متحدث باسم “حركة الإنصاف” الباكستانية، الحزب الذي يتزعمه خان إن المحكمة العليا في إسلام آباد ألغت قرار محكمة أدنى درجة بسجنه لمدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة.

وأوقفت السلطات الباكستانية نجم الكريكت السابق في عطلة بداية شهر غشت الحالي بعد إدانته في واحدة من أكثر من 200 قضية يواجهها منذ إبعاده عن الحكم في أبريل 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة.

وقد أوقف في سجن يعود إلى الحقبة الاستعمارية، على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومترا غرب إسلام آباد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة بريغوجين

الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة بريغوجين

2023-08-29 / 12:00
Photo of انطلاق أول طائرة مباشرة من السعودية إلى إسرائيل

انطلاق أول طائرة مباشرة من السعودية إلى إسرائيل

2023-08-29 / 11:21
Photo of ترامب : تحديد موعد محاكمتي في مارس 2024 “تدخلا انتخابيا”

ترامب : تحديد موعد محاكمتي في مارس 2024 “تدخلا…

2023-08-28 / 21:48
Photo of ليبيا البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة

ليبيا البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة

2023-08-28 / 21:11
Photo of قلق في تركيا بسبب مخدر الميثامفيتامين

قلق في تركيا بسبب مخدر الميثامفيتامين

2023-08-28 / 20:23
Photo of أمريكا.. تحديد 4 مارس 2024 موعدا لمحاكمة ترامب

أمريكا.. تحديد 4 مارس 2024 موعدا لمحاكمة ترامب

2023-08-28 / 17:15
Photo of المدعي العام الإسباني يتهم روبياليس بـ”الاعتداء الجنسي”

المدعي العام الإسباني يتهم روبياليس بـ”الاعتداء الجنسي”

2023-08-28 / 16:46
Photo of اسبانيا.. والدة روبياليس تعتصم في كنيسة وتضرب عن الطعام

اسبانيا.. والدة روبياليس تعتصم في كنيسة وتضرب عن الطعام

2023-08-28 / 14:47
Photo of بسبب لقائها مع نظيرها الاسرائيلي.. الدبيية يقيل نجلاء المنقوش

بسبب لقائها مع نظيرها الاسرائيلي.. الدبيية يقيل نجلاء المنقوش

2023-08-28 / 13:14
Photo of تجاوزت 50 درجة مئوية.. الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة هذه السنة

تجاوزت 50 درجة مئوية.. الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة…

2023-08-28 / 12:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق