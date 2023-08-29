ارتفاع عائدات بث الدوري السعودي عالميا بنسبة 650%

هبة بريس - وكالات

أعلن كارلو نهرا الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين، أن عائدات البث ازدادت بنسبة 650 في المائة منذ انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد العام الماضي.

وقال نهرا في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه يتم حالياً بث مباريات الدوري السعودي في 140 دولة، مضيفا أن “الدوري السعودي للمحترفين” أمن مجموعة من الصفقات من مناطق مختلفة، لبث مباريات كرة القدم . وجاءت الصفقات من نحو 140 منطقة، بقيمة أعلى بأربع مرات من إجمالي إيرادات حقوق بث الموسم الماضي، وفقاً لمصادر إعلامية محلية.

وتمكن الدوري السعودي للمحترفين من جذب عدد كبير من كبار نجوم الكرة العالمية؛ فلم يتوقف الطموح السعودي عند حدود صفقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخية، بل تبعها انضمام أبرز النجوم، من قبيل الفرنسي كريم بنزيما الحاصل على آخر نسخة من الكرة الذهبية، والسينغاليين ساديو ماني وخاليدو كوليبالي، والانجليزي جوردان هندرسون، والبرازيليين فابيينو، وفيرمينو، والبرتغالي ربن نيفيز، وغيرهم من اللاعبين الذين ذاع صيتهم في الدوريات الأوروبية الكبيرة.

وقال نهرا “نحاول أن نكون مختلفين، لذلك فإننا نرحب بأي نوع من أنواع التغيير أو التطوير الذي يمكن إدخاله على الدوري السعودي”، موضحا أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين ما زالت “ملتزمة تماماً” المشاركة في دوري أبطال آسيا، المسابقة الأولى على مستوى الأندية في القارة.

وأضاف أن أي محادثات بشأن انضمام فرق الدوري السعودي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ستكون على الأرجح بين منظم البطولة، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد السعودي لكرة القدم.

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