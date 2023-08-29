مدارس خصوصية تبيع الكتب المدرسية.. وأولياء أمور التلاميذ يعبرون عن استيائهم

هبة بريس - الرباط

مع بداية الموسم الدراسي الجديد، شرعت عدد من المدارس الخصوصية في فرض شروط وإضافة خدمات جديدة لنفخ الفواتير المؤداة من طرف أباء وأولياء أمور التلاميذ.

وفي هذا الصدد، أقدمت عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية، على إجبار أباء التلاميذ على اقتناء الكتب المدرسية لأبنائهم منها.

وقامت المدارس، بفرض اقتناء الكتب بأسعار مضاعفة عبر اضافتها في فاتورة التسجيل والتأمين بدعوى قلتها بالمكتبات ولبداية الموسم الدراسي بشكل مبكر.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من أباء وأولياء أمور التلاميذ عن سخطهم من هذه العملية، لافتين أن عددا من المدراس تتعمد مص دمائهم دون حسيب أو رقيب.

من جهتهم، عبر عدد من الكتبيين عن رفضهم للأمر، لافتين أن بيع الكتب واالوازم المدرسية من اختصاصهم وعلى الوزارة الوصية التدخل لردع هذه المدراس وإعادة الأمور لنصابها.

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