مدارس خصوصية تبيع الكتب المدرسية.. وأولياء أمور التلاميذ يعبرون عن استيائهم

2023-08-29 / 09:25
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هبة بريس - الرباط

مع بداية الموسم الدراسي الجديد، شرعت عدد من المدارس الخصوصية في فرض شروط وإضافة خدمات جديدة لنفخ الفواتير المؤداة من طرف أباء وأولياء أمور التلاميذ.

وفي هذا الصدد، أقدمت عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية، على إجبار أباء التلاميذ على اقتناء الكتب المدرسية لأبنائهم منها.

وقامت المدارس، بفرض اقتناء الكتب بأسعار مضاعفة عبر اضافتها في فاتورة التسجيل والتأمين بدعوى قلتها بالمكتبات ولبداية الموسم الدراسي بشكل مبكر.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من أباء وأولياء أمور التلاميذ عن سخطهم من هذه العملية، لافتين أن عددا من المدراس تتعمد مص دمائهم دون حسيب أو رقيب.

من جهتهم، عبر عدد من الكتبيين عن رفضهم للأمر، لافتين أن بيع الكتب واالوازم المدرسية من اختصاصهم وعلى الوزارة الوصية التدخل لردع هذه المدراس وإعادة الأمور لنصابها.

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‫13 تعليقات

  1. السلام عليكم ؛
    تزامنا مع انتهاء العطلة الصيفية و بداية الدخول المدرسي نرجو من السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة التربية وتعليم الاولي والرياضة اتخاد الاجراءات الادارية والقانونية لردع مثل هده الافعال حماية لجيوب المواطنين وراعاة للوضعية الاجتماعية للاباء واصحاب المكاتب الخاصة ببيع الكتب المدرسية حتى يبقى كل في اختصاصه

  3. أصحاب المدارس الخصوصية مصاصي دماء لا رحمة ولا شفقة ترجى منهم كل ما يهمهم هو الربح السريع بدون حسيب ولا رقيب. والخير كل الخير في المدرسة العمومية.

  4. المدرسة العمومية انهارت سيما دخل التعليم الخاص وبدأ في فرض شروط تعجيزية ..

  6. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.على الحكومة أن توقف نزيف وسرقة جيوب أباء وأولياء التلاميذ..

  13. يجب اعادة المدرسة هبتها فالمدارس الخصوصية تبيع الوهم للاباء الله ياخذ فيهم الحق

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