الدار البيضاء.. إطلاق النار على شخص هدّد مستعملي ومستخدمي الترامواي

هبة بريس _ الدار البيضاء

اضطر موظف شرطة مكلف بتأمين عربات الترامواي بولاية أمن الدار البيضاء لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، مساء اليوم الاثنين 28 غشت الجاري، لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 39 سنة، كان يحمل سكينا وعرض سلامة مستخدمي ومستعملي عربات الترامواي للخطر.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن المعلومات الأولية للبحث، أظهرت أن المشتبه فيه أقدم على تهديد المستخدم المكلف بمراقبة التذاكر باستخدام السلاح الأبيض، كما أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة الشرطي المكلف بتأمين عربات الترامواي، وعرضه لاعتداء جسدي وجروح متفاوتة الخطورة، وهو ما اضطر الشرطي الضحية لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه.

وتم نقل الشرطي المصاب وكذا المشتبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت فتحت فيه فرقة الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية

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