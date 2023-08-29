عصابة ” الالواح الشمسية ” في قبضة درك سرية أشتوكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قطعت مصالح الدرك بسرية بيوكرى إقليم أشتوكة أيت باها، حبل سلسلة جرائم السرقة التي اقترفتها عصابة إجرامية في حق فلاحي الاقليم ، بخصوص عمليات السطو على العشرات من ” اللاوحات الشمسية ” المخصصة لتوليد الطاقة .

تحريات ميدانية وتقنية لمصالح الدرك ، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم المتورطين في عمليات السطو على الالواح بمنطقة بلفاع بنفس الاقليم .

وأضافت ذات المصادر بأن هذه العملية مكنت من توقيف أعضاء العصابة وعددهم خمسة أفراد، بالإضافة إلى حجز السيارة المستعملة في هذه العملية. كما تم إسترجاع جميع المسروقات وتسليمها لأصحابها.

هذا، وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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