شهادات تثمن جهود ومنجزات عامل مكناس

هبة بريس _ ع المحياوي

ع محياوي _ هبة بريس

منجزات هامة تم رصد إنجازاتها في عهد عبد الغني الصبار عامل عمالة إقليم مكناس، ومن ضمن ما تم رصده خلال هذه السنة على مستوى الإقليم بجهة فاس مكناس، هي الظفرة النوعية التي واكب بها عامل عمالة إقليم مكناس تدبير شؤون الإقليم ترابيا وإداريا وأمنيا واجتماعيا وهو ما أتاح للمواطنين والمواطنات بهذا الإقليم الإشادة بجهود العامل السيد عبد الغني الصبار التي انعكست على حياتهم اليومية.

فعاليات مدنية من مختلف جماعات إقليم مكناس، قالت في تصريحات لها لـ”هبة بريس” أن عامل الإقليم الحالي السيد عبد الغني الصبار أبلى بلاء حسنا في تدبير شؤون الإقليم ترابيا وإداريا من دون المساس بحقوق الناس وحرياتهم الأساسية علاوة على نهجه لسياسة المرونة والتفاعل الإيجابي مع تظلمات الناس التي تدخل معالجتها من اختصاص مؤسسة العامل وممثليها على مستوى القيادات والباشويات.

ذات الفاعليات أدلت في شهاداتها أن السيد العامل يحرص كل الحرص على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والعمل على إشراكهم في المقاربات التنموية التي تهم تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأوراش الاجتماعية ذات الصلة ، وهذا أدى إلى النهوض بالإقلاع الإقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاقليم، وهذا الإقلاع تعكسه لغة الأرقام التي ندرجها في هذا المقال.

وتفيد الشهادات ذاتها أن المقاربات التنموية التي تم تطبيقها على مستوى مكناس خلال السنوات المنصرمة تنبني على تشخيص موضوعي لواقع الإقليم بإكراهاته وفرصه ونقط قوته وضعفه وفق خطة محكمة ومضبوطة تتسم بحس المسؤولية والتواصل مع كافة الفاعلين والمتدخلين في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية، ومن ثمة تنسيق الجهود وتظافهرها من أجل تنمية المردودية والفعالية والجودة.

إذن كانت هذه شهادات استطلعتها “هبة بريس” من مجموعة الفعاليات المدنية العاملة بإقليم مكناس والتي كلها تصب في اتجاه تثمين جهود ومنجزات العامل الحالي عبد الغني الصبار عامل عمالة إقليم مكناس منذ ان تربع عرشها، وهي ذات الجهود التي تستأثر باهتمام وباعتزاز الرأي العام الإقليمي ككل كونها كشفت عن مجهودات تبلورت وأصبح يراها متتبعو الشأن المحلي والإقليمي وهي مجسدة فعليا على أرض الواقع منها تعبيد الطرق في المسالك الوعرة بمختلف جماعات الإقليم ، هذا بالإضافة إلى برنامج تزويد عدد من المناطق بالماء الشروب و دعم شبكة الكهرباء بالمناطق النائية همت عددا من الدواوير بمختلف الجماعات ، فضلا عن تحديد أولويات تهم أساسا القطاعات الاجتماعية خصوصا دعم التمدرس بالوسط القروي والصحة ، من خلال إحداث بنيات جديدة وتعزيز الخدمات الجماعية عبر بناء عدد من دور الطالب والطالبة والعمل على توسيع الداخليات وإحداث عدد من المدارس الجماعاتية كلها دخلت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت إشراف طاقم يشتغل في صمت وفي مقدمتهم رئيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد” عبد المالك ” … كما أن القطاع الصحي أصبح يحظى بعناية في إطار هذه الإستراتيجية التنموية عبر تعزيز خدمات القرب (سيارات الإسعاف المجهزة) وتحفيز تنظيم قافلات طبية ودعم المرافق الصحية واقتناء تجهيزات لفائدة مستشفيات، مع إحداث مركز لذوي القصور الكلوي، وهي خدمات أمكن تطويرها عبر آليات للشراكة..

هذا وتجدر الإشارة أن عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس غني عن التعريف معروف بوزارة الداخلية بتفانيه في العمل رجل ميداني وإداري بامتياز يشتغل في صمت وبابه مفتوح للجميع بصم بصمته في كل المناصب التي مر منها وهذه نبذة عن العامل الصبار :

ازداد السيد عبد الغني الصبار، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على عمالة مكناس، سنة 1955 بإقليم قلعة السراغنة.

وبعد تخرجه من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1979 ، عين السيد عبد الغني الصبار، وهو حاصل على الإجازة في العلوم السياسية، قائدا رئيسا لديوان عامل إقليم وادي الذهب، لتتم ترقيته إلى مهام رئيس دائرة سنة 1984 ، ثم إلى مهام كاتب عام لنفس الإقليم سنة 1986.

وشغل السيد عبد الغني الصبار نفس المهام بإقليم العيون، ابتداء من سنة 1994 ، قبل أن يتم تعيينه، بتاريخ 25 شتنبر 1998 ، عاملا على إقليم السمارة.

وبتاريخ 11 دجنبر 2002 ، حظي السيد عبد الغني الصبار بالثقة الغالية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حيث عينه جلالته عاملا على إقليم جرادة، ثم عاملا على إقليم تازة بتاريخ 22 يناير 2009 ، فعاملا على إقليم شيشاوة بتاريخ 10 ماي 2012.

والسيد عبد الغني الصبار حاصل على وسام العرش من درجة فارس سنة 2008 ، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء خبرة وكفاءة عالية .

و هذه أهم المنجزات التي أشرف عليها العامل بالإقليم.

برنامج الحد من الفوارق المجالية و الاجتماعية عدد المشاريع 172 مشروع

التكلفة 411،68 529 درهم

عدد المشاريع المنجزة و تشتغل 58

عدد المشاريع قيد الإنجاز 114

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

عدد المشاريع 561 مشروع، المبلغ الإجمالي 83، 797 476 344 درهم

من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

82، 751 774 317 درهم.

عدد المشاريع قيد الإنجاز 182 مشروع

عدد المشاريع قيد الإنجاز 114

في المجال الاقتصادي، تم انشاء مجموعة من الوحدات الصناعية وفرت حوالي 14000 منصب شغل

إعطاء انطلاقة أشغال بناء سوق الجملة جهوي

سيتم تحديث المجازر البلدية ، اتفاقية تم توقيعها بحضور وزيرين ، وزير الفلاحة و وزير الصناعة والتجارة

بالإضافة الى ذلك هناك مجموعة من الشوارع تتم في الوقت الحالي الأشغال بها بمكناس و ويسلان ، انشاء مجموعة من المشاريع لتقوية البنية التحتية رياضية ، مسبح ثاني مغطى بباب بوعماير ، مسبح بلدي بويسلان ، ملاعب للقرب لكرة القدم كرة السلة ، تأهيل الماثير التاريخية للمدينة و هو ورش سيعود بالنفع على السياحة بالمدينة.

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