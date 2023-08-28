بونو يحافظ على نظافة شباكه مع الهلال للمباراة الثانية على التوالي

حافظ الحارس الدولي المغربي ياسين بونو على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي مع الهلال السعودي، مساهما في فوز فريقه أمام ضيفه الاتفاق بهدفين دون رد، مساء اليوم الإثنين، ضمن الأسبوع الرابع من الدوري.

ولعب بونو أساسيا في المباراة من جانب الهلال، وأنقذ مرماه في مناسبتين، ليخرح بذلك بشباك نظيفة للمباراة الثانية تواليا.

ومعلوم أن بونو انضم إلى الهلال هذا الصيف قادما إليه من اشبيلية الإسباني بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم كروية.

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